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Германия

Сегодня, 16:51

«Бавария» объявила об отстранении Садио Мане после драки с Лероем Сане

Игнат Заздравин
Корреспондент
Садио Мане.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Баварии» Садио Мане оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма», сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что сенегалец ударил по лицу одноклубника Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). По информации журналиста Флориана Плеттенберга, после этого инцидента с Мане могут разорвать контракт.

Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Хоффенхайм
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