«Бавария» объявила об отстранении Садио Мане после драки с Лероем Сане

Нападающий «Баварии» Садио Мане оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма», сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что сенегалец ударил по лицу одноклубника Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). По информации журналиста Флориана Плеттенберга, после этого инцидента с Мане могут разорвать контракт.

Мане перебрался в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.