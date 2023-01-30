Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:48

«Бавария» опередила «Барселону» в борьбе за Жоау Канселу

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» также претендовала на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Однако 28-летний португалец принял решение перейти в «Баварию» после встречи с руководством мюнхенского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

У «Баварии», которая возьмет игрока в аренду до конца сезона, будет возможность выкупить Канселу следующим летом. В догвооре прописана сумма в 70 миллионов евро, но «горожане» будут готовы снизить свои требования.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Герты» Эджуке из-за травмы выбыл на два месяца