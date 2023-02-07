«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей

«Бавария» определился с тем, кто станет новым тренером вратарей, сообщает Kicker.

По данным источника, новым специалистом голкиперов может быть назначен Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме».

Контракт тренера с «Баварией» может быть подписан в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года.

Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем, который работал в клубе с 2011 года.