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Германия

Сегодня, 19:59

«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей

Виктория Кравченко
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«Бавария» определился с тем, кто станет новым тренером вратарей, сообщает Kicker.

По данным источника, новым специалистом голкиперов может быть назначен Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме».

Контракт тренера с «Баварией» может быть подписан в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года.

Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем, который работал в клубе с 2011 года.

ФК Бавария
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