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Германия

Сегодня, 09:42

«Бавария» определилась с планами на Мюллера

Виктория Кравченко
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В «Баварии» определились с будущим нападающего команды Томаса Мюллера, сообщает Sport1. Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.

По данным источника, «Бавария» намерена сохранить игрока и продлить его контракт еще на сезон. Однако он перестал быть неприкасаемым в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года.

В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Томас Мюллер
ФК Бавария
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Мюллер прокомментировал информацию об уходе из «Баварии»