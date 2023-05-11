«Бавария» определилась с планами на Мюллера

Сегодня, 09:42
В «Баварии» определились с будущим нападающего команды Томаса Мюллера, сообщает Sport1. Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.
По данным источника, «Бавария» намерена сохранить игрока и продлить его контракт еще на сезон. Однако он перестал быть неприкасаемым в клубе.
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона.
33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года.
В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.