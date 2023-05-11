«Бавария» определилась с планами на Мюллера

В «Баварии» определились с будущим нападающего команды Томаса Мюллера, сообщает Sport1. Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.

По данным источника, «Бавария» намерена сохранить игрока и продлить его контракт еще на сезон. Однако он перестал быть неприкасаемым в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года.