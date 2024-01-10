«Бавария» отказалась от трансфера игрока «Фулхэма» Пальиньи

«Бавария» отказалась от сделки по приобретению полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Sky Sports.

По данным источника, это решение было принято в связи с травмой Конрада Лаймера, что заставило «Баварию» сместить акцент на приобретение еще одного центрального и правого защитника. В связи с этом защитник «Тоттенхэма» Эрик Дир стал для мюнхенцев предпочтительной целью.

Сообщается, что «Бавария» продолжит следить за Пальиньей, планируя его переход в летнее трансферное окно.

28-летний португалец в этом сезоне сыграл за «Фулхэм» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевой пас. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.