«Бавария» отказалась от трансфера игрока «Фулхэма» Пальиньи

Сегодня, 17:08
«Бавария» отказалась от сделки по приобретению полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Sky Sports.
По данным источника, это решение было принято в связи с травмой Конрада Лаймера, что заставило «Баварию» сместить акцент на приобретение еще одного центрального и правого защитника. В связи с этом защитник «Тоттенхэма» Эрик Дир стал для мюнхенцев предпочтительной целью.
Сообщается, что «Бавария» продолжит следить за Пальиньей, планируя его переход в летнее трансферное окно.
28-летний португалец в этом сезоне сыграл за «Фулхэм» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевой пас. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.