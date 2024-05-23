Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:48

«Бавария» отказалась от трансфера Мамардашвили за 35 миллионов евро летом 2023 года

Telegram Дзен

Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили рассказал о том, что летом прошлого года мог перейти в «Баварию».

«Мой агент ездил в Мюнхен, чтобы найти квартиру. Но, насколько я знаю, в итоге за меня отказались платить 35 миллионов евро», — приводит слова Мамардашвили журналист Фабрицио Романо.

В четверг, 23 мая, стало известно, что 23-летний Мамардашвили входит в сферу интересов «ПСЖ».

Голкипер выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Всего за «летучих мышей» грузин провел 99 матчей, пропустил 110 голов и 31 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Футбол
ФК Бавария
ФК Валенсия
1
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Компани готов возглавить «Баварию»