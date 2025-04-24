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Сегодня, 19:29

«Бавария» планирует летом продать Сарагосу и Боэ

Камила Абдурахманова
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В «Баварии» считают трансферы крайнего нападающего Брайана Сарагосы и защитника Саши Боэ неудачными, сообщает EuroFoot со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий клуб планирует продать этих футболистов летом.

Сарагоса был арендован «Баварией» в зимний период 2024 года, а летом перешел в клуб на постоянной основе, но сразу же был отдан в аренду в «Осасуну». За «Баварию» он сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Боэ перешел в «Баварию» из «Галатасарая» зимой 2024 года. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и сделал два результативных паса.

ФК Бавария
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