«Бавария» планирует продлить контракты с Эрнандесом и Дэвисом

«Бавария» планирует продлить контракты с защитниками Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с Дэвисом в ближайшее время. Действующий контракт канадца рассчитан до 2025 года, и стороны с оптимизмом смотрят на продление сотрудничества. Переговоры о новом контракте с Эрнандесом находятся на финишной прямой.

Кроме того, мюнхенцы также работают над предложением нового долгосрочного контракта для полузащитника Джамала Мусиалы. Будущее Лероя Сане и Сержа Гнабри в «Баварии» пока не ясно. Клуб и игроки договорились начать переговоры летом, но все будет зависеть от выступлений этих футболистов. «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Сане и Гнабри, если получит выгодные предложения.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии, набрав 49 очков в 23 матчах. Сегодня, 8 марта, команда сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.