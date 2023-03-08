0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:53

«Бавария» планирует продлить контракты с Эрнандесом и Дэвисом

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Бавария» планирует продлить контракты с защитниками Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с Дэвисом в ближайшее время. Действующий контракт канадца рассчитан до 2025 года, и стороны с оптимизмом смотрят на продление сотрудничества. Переговоры о новом контракте с Эрнандесом находятся на финишной прямой.

Кроме того, мюнхенцы также работают над предложением нового долгосрочного контракта для полузащитника Джамала Мусиалы. Будущее Лероя Сане и Сержа Гнабри в «Баварии» пока не ясно. Клуб и игроки договорились начать переговоры летом, но все будет зависеть от выступлений этих футболистов. «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Сане и Гнабри, если получит выгодные предложения.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии, набрав 49 очков в 23 матчах. Сегодня, 8 марта, команда сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Bild
Лерой Сане
Люка Эрнандес
Серж Гнабри
ФК Бавария
Джамал Мусиала
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболист Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Вердер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 13-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Goal: Канселу вернется в «Манчестер Сити» по завершении сезона