«Бавария» планирует провести с 38-летним Нойером переговоры о продлении контракта

«Бавария» планирует продлить контракт с голкипером команды Мануэлем Нойером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Действующий контракт 38-летнего немца истекает летом 2025 года. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

По информации источника, кроме того мюнхенцы занимаются вопросом выбора преемника для Нойера. Одним из вариантов остается Александр Нюбель, который сейчас на правах аренды играет за «Штутгарт». Также клуб следит за выступлениями Йонаса Урбига из «Кельна» и Барта Вербрюггена из «Брайтона».