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Сегодня, 22:07

«Бавария» почти договорилась с Ким Мин Джэ об условиях личного контракта до 2028 года

Руслан Минаев
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«Бавария» с оптимизмом смотрит на соглашение об условиях личного контракта с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, ключевые детали стороны обсудят после того, как у 26-летнего корейца завершится служба в армии.

«Бавария» собирается заключить с игроком контракт до 2028 года. Мюнхенцы выплатят «Наполи» сумму отступных, прописанных в договоре с итальянским клубом.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

По итогам сезона-2022/23 Ким Мин Джэ был признан лучшим защитником серии А.

Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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