«Бавария» подписала 16-летнего полузащитника из «Атлетико»

«Бавария» подписала контракт с полузащитником «Атлетико» Хавьером Фернандесом, сообщает сайт клуба.

Договор 16-летнего испанца с мюнхенским клубом вступает в силу с 1 января 2023 года. Фернандес будет выступать за молодежную команду мюнхенцев.

«Фернандес сочетает в себе технический потенциал, физические качества и игровой интеллект. Мы уверены, что он продолжит свое развитие и будет работать амбициозно и целенаправленно», — сказал руководитель академии «Баварии» Йохен Зауэр.

Фернандес провел в академии «Атлетико» последние пять лет.