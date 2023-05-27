«Бавария» показала худший результат по очкам для чемпиона Германии за 13 лет

«Бавария» показала худший результат по очкам для чемпиона бундеслиги впервые с 2010 года.

Сегодня, 27 мая, команда по итогам сезона выиграла чемпионат, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

Мюнхенский клуб показал худший результат в лиге по набранным очкам для чемпиона бундеслиги за 13 лет, с 2010 года — всего 71 балл за 34 игры. 13 лет назад чемпионом страны тоже стала «Бавария» и с 70 набранными баллами.