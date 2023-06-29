«Бавария» поставила на паузу переговоры по Кейну из-за Осимхена

«Бавария» заинтересована в покупке нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в клубе не готовы платить за игрока 180 миллионов евро. Мюнхенцы могут предложить «Наполи» лишь 100 миллионов евро.

В связи с этим «Бавария» пока поставила на паузу переговоры по возможному трансферу 29-летнего нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, переход которого также будет стоить не меньше 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Осимхен провел 31 матч в серии А, забил 25 голов и сделал пять голевых передач.