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Сегодня, 07:48

«Бавария» предложила 20 миллионов евро за Та

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» сделал «Байеру» второе предложение по защитнику Джонатану Та, сообщает Kicker.

По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего немца. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Действующий контракт игрока с леверкузенцами рассчитан еще на один год, и он не планирует продлевать соглашение, рассчитывая уйти в «Баварию».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Джонатан Та
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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