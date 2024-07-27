«Бавария» предложила 20 миллионов евро за Та

«Бавария» сделал «Байеру» второе предложение по защитнику Джонатану Та, сообщает Kicker.

По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего немца. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Действующий контракт игрока с леверкузенцами рассчитан еще на один год, и он не планирует продлевать соглашение, рассчитывая уйти в «Баварию».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.