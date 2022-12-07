«Бавария» предложит новый контракт Мусиале

Спортивный директор «Бавария» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Джамалу Мусиале.

«Мы сообщили маме Джамала и его агентам о том, что мы им очень довольны. Мы хотим присесть с ними за стол переговоров по окончании чемпионата мира, чтобы обсудить будущее Джамала в «Баварии», — цитирует спортивного директора «Баварии» Bild.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года.

19-летний вингер в сезоне-2022/23 забил за клуб 11 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах.

На завершившимся для сборной Германии ЧМ-2022 Мусиала сыграл во всех трех матчах группового этапа, в которых выходил в стартовом составе.