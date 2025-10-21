Видео
21 октября, 13:40

«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года

Сергей Ярошенко
Венсан Компани.
Фото Global Look Press

«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Венсаном Компани.

Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 2029 года.

Бельгиец возглавляет «Баварию» с июля 2024 года.Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/25, а также стали обладателями Суперкубка Германии.

После 7 туров «Бавария» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн.Кейн теперь не просто бомбардир — он главный генератор атак «Баварии». Его тонкая игра подарила победу над «Боруссией»

2

  • Симон Вирсаладзе

    Ну Бундеслигу они могут вообще без тренера брать. А в ЛЧ с этим чмошником шансов никаких.

    28.10.2025

