«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года

21 октября, 13:40
«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Венсаном Компани.
Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 2029 года.
Бельгиец возглавляет «Баварию» с июля 2024 года.Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/25, а также стали обладателями Суперкубка Германии.
После 7 туров «Бавария» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.
Симон Вирсаладзе
Ну Бундеслигу они могут вообще без тренера брать. А в ЛЧ с этим чмошником шансов никаких.
28.10.2025