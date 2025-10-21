«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Венсаном Компани. Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 2029 года. Бельгиец возглавляет «Баварию» с июля 2024 года.Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/25, а также стали обладателями Суперкубка Германии. После 7 туров «Бавария» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Кейн теперь не просто бомбардир — он главный генератор атак «Баварии». Его тонкая игра подарила победу над «Боруссией»