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Сегодня, 09:20

«Бавария» продолжает наблюдать за прогрессом хавбека «Байера» Вирца

Виктория Кравченко
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«Бавария» продолжает наблюдать за игрой полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, пишет Керри Хау.

По данным источника, в мюнхене следят за футболистом на случай возможной покупки. На данный момент он играет после серьезной травма, из-за которой пропустил около года. В 13 матчах нынешнего сезона бундеслиги он отметился голом и шестью ассистами.

Вирц не планирует покидать «Байер» ближайшим летом, так как хочет набрать оптимальную форму и продолжить прогрессировать. Вероятный уход возможен летом 2024 года.


ФК Бавария
ФК Байер
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