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Германия

Сегодня, 07:32

«Бавария» провела переговоры с представителями Коло Муани

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» прилагает все усилия для подписания нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает Sky Information.

По данным источника, руководство баварцев уже связалось с представителями 24-летнего игрока и провело прямые переговоры с его менеджерами. Другой командой, претендующей на подписание француза, является «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коло Муани провел 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Источник: Sky Information
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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