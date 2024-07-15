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Сегодня, 22:21

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Ольмо

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«Бавария» интересуется атакующим полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мюнхенский клуб предпримет попытку приобрести 26-летнего испанца, если сорвутся переговоры о переходе голландского хавбека Хави Симонса.

В прошлом сезоне Ольмо провел 21 матч за «Лейпциг» в бундеслиге, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

На Евро-2024 Ольмо принял участие в шести встречах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Рыночная стоимость испанца составляет 50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Дани Ольмо
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