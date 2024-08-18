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Сегодня, 06:30

«Бавария» пытается убедить Горецку покинуть команду

Ана Горшкова
Корреспондент
Леон Горецка.
Фото Global Look Press
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«Бавария» хочет расстаться с полузащитником команды Леоном Горецкой.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, мюнхенцы усиливают давление на 29-летнего игрока с целью убедить его перейти в другой клуб этим летом. Сам Горецка хочет остаться в «Баварии» и расстроен текущей ситуацией.

По данным источника, немецкий футболист готов уйти зимой, если будет получать мало игрового времени.

Ранее спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявлял, что полузащитник будет бороться за место в составе.

Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Леон Горецка
ФК Бавария
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