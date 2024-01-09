«Бавария»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Бавария» проведет четыре матча в январе

В январе «Бавария» тренера Томаса Тухеля проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды из Мюнхена.

Расписание матчей «Баварии» в январе 2024 года

12 января. 22.30. Бундеслига. «Бавария» — « Хоффенхайм»

22.30. 21 января. 17.30. Бундеслига. «Бавария» — « Вердер»

24 января. 22.30. Бундеслига. «Бавария» — « Унион»

27 января. 17:30. Бундеслига. « Аугсбург» — «Бавария»

Смотреть матчи «Баварии» в чемпионате Германии можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». Следите за ключевыми событиями игр мюнхенцев с помощью матч-центра «СЭ».

После 15 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги с 38 очками.

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