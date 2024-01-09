«Бавария»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Сегодня, 17:10
В январе «Бавария» тренера Томаса Тухеля проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды из Мюнхена.
Смотреть матчи «Баварии» в чемпионате Германии можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». Следите за ключевыми событиями игр мюнхенцев с помощью матч-центра «СЭ».
После 15 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги с 38 очками.
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