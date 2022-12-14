«Бавария» рассматривает Буну на замену Нойеру

«Бавария» нашла еще одну кандидатуру на замену травмированному голкиперу Мануэлю Нойеру.

Как сообщает AS, клуб заинтересован в подписании вратаря «Севильи» и сборной Марокко Ясина Буну.

Ранее информировалось, что в руководстве «Баварии» не все считают вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича оптимальной заменой Нойеру. Основной вратарь «Баварии» сломал ногу и выбыл до конца этого сезона.

Буну на ЧМ-2022 сыграл за сборную Марокко 4 матча, в которых пропустил один гол. Три встречи 31-летний голкипер остоял на ноль. Марокканцы 14 декабря встретятся в 1/2 финала турнира в Катаре с Францией. Начало матча — в 22.00 мск.

Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermart офенивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. В начале декабря сообщалось, что клуб намерен требовать за голкипера более 40 миллионов евро.