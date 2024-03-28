«Бавария» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера

28 марта, 08:03
«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает TZ.
По данным источника, тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью мюнхенского клуба, однако из-за большого интереса к испанцу со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и другие варианты.
Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Юлиана Нагельсманна (сборная Германии).
В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.