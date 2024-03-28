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Германия

28 марта, 08:03

«Бавария» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает TZ.

По данным источника, тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью мюнхенского клуба, однако из-за большого интереса к испанцу со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Юлиана Нагельсманна (сборная Германии).

В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.

ФК Бавария
Унаи Эмери
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