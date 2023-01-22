«Бавария» рассматривает трансфер Хаверца из «Челси»

«Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Челси» Кая Хаверца, пишет журналист Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

Руководство мюнхенской команды связалось с «синими» и запросило информацию о возможном трансфере игрока немецкой сборной.

Летом у 23-летнего игрока останется два года по контракту, поэтому максимальная стоимость продажи может быть получена в это время.

23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В составе лондонской команды немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0).