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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: смотреть трансляцию матча чемпионата Германии

«Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в бундеслиге 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters
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«Бавария» сыграет с «РБ Лейпцигом» в матче 15-го тура бундеслиги в пятницу, 20 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бавария» — «РБ Лейпциг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
20 дек, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

По итогам 14-ти туров чемпионата Германии мюнхенский клуб с 33-мя очками идет на первом месте в турнирной таблице. Команда из Лейпцига с 27-ю баллами занимает четвертую строчку бундеслиги.

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Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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