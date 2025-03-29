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29 марта, 19:26

Дубль Сане принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лерой Сане (слева) и Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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«Бавария» дома победила «Санкт-Паули» в матче 27-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Победу мюнхенцам принес дубль Лероя Сане. Вингер отличился на 53-й и 71-й минутах. Еще один гол на 17-й минуте забил Харри Кейн, также отличившийся результативной передачей. На счету Майкла Олисе два голевых паса.

У гостей отличились Элиас Саад (27-я минута) и Ларс Рицка (90+3-я).

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:2
Санкт-Паули

В параллельных матчах «Вердер» на выезде обыграл «Хольштайн» (3:0), а «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта, 17:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
0:3
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:1
Аугсбург
Источник: Таблица бундеслиги
Лерой Сане
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Санкт-Паули
ФК Хоффенхайм
Хольштайн Киль
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