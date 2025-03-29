«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в 27-м туре бундеслиги в субботу, 29 марта. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Санкт-Паули» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляция игры чемпионата Германии пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru на платной основе. Эфир стартует в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.

29 марта, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице, в предыдущем матче перед паузой на игры сборных мюненцы завершили вничью встречу с «Юнионом» (1:1). «Санкт Паули» с 25 очками шел 15-м в турнирной таблице, предыдущим соперником этой команды был «Хоффенхайм» (1:0).