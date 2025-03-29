Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

29 марта, 14:30

«Бавария» — «Санкт-Паули»: трансляция матча бундеслиги онлайн

«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в чемпионате Германии 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в 27-м туре бундеслиги в субботу, 29 марта. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Санкт-Паули» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляция игры чемпионата Германии пройдет на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru на платной основе. Эфир стартует в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:2
Санкт-Паули

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице, в предыдущем матче перед паузой на игры сборных мюненцы завершили вничью встречу с «Юнионом» (1:1). «Санкт Паули» с 25 очками шел 15-м в турнирной таблице, предыдущим соперником этой команды был «Хоффенхайм» (1:0).

ФК Бавария
ФК Санкт-Паули
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя