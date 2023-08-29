«Бавария» сделала предложение «Челси» по трансферу Чалобы

«Бавария» официально обратилась к «Челси», чтобы начать переговоры по трансферу защитника Тревора Чалобы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, представители «синих» отклонили предложение об аренде 24-летнего игрока, так как настаивают на постоянном трансфере. Переговоры между сторонами продолжаются.

Действующий контракт англичанина рассчитан до 2028 года. В этом сезоне он пока не сыграл ни одного матча за «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.