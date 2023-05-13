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Германия

Сегодня, 18:27

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче бундеслиги

Мария Гусева
Томас Мюллер в матче «Бавария» — «Шальке».
Фото Reuters
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«Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 6:0.

Забитыми голами отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель, Нуссаир Мазрауи и Серж Гнабри, оформивший дубль.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 68 очков. «Шальке» располагается на 16-й строчке — 30 очков.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:0
Шальке-04

В параллельном матче «Унион» на своем поле обыграл «Фрайбург» — 4:2.

У хозяев отличились Кевин Беренс, Аисса Лайдуни и Шеральдо Беккер, сделавший дубль. За гостей забили Мануэль Гульде и Винченцо Грифо.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
4:2
Фрайбург

«Вольфсбург» дома переиграл «Хоффенхайм» — 2:1

Голы в составе победителей забили Якуб Каминьский и Лука Вальдшмидт. Полузащитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги забил гол в свои ворота.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:1
Хоффенхайм

«Аугсбург» на выезде проиграл «Бохуму» — 2:3.

У гостей отличились Арне Майер и Кельвин Йебоа, Джеффри Гауэлеу забил гол в свои ворота. За хозяев забили Кристофер Антви-Аджей и Антони Лосилья.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:2
Аугсбург

«Айнтрахт» дома обыграл «Майнц» — 3:0.

Голы на свой счет записали Даити Камада, Бута и Рандаль Коло-Муани.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
13 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:0
Майнц
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
ФК Шальке
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