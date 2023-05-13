«Бавария» разгромила «Шальке» в матче бундеслиги

Сегодня, 18:27
«Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 6:0.
Забитыми голами отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Матис Тель, Нуссаир Мазрауи и Серж Гнабри, оформивший дубль.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 68 очков. «Шальке» располагается на 16-й строчке — 30 очков.
В параллельном матче «Унион» на своем поле обыграл «Фрайбург» — 4:2.
У хозяев отличились Кевин Беренс, Аисса Лайдуни и Шеральдо Беккер, сделавший дубль. За гостей забили Мануэль Гульде и Винченцо Грифо.
«Вольфсбург» дома переиграл «Хоффенхайм» — 2:1
Голы в составе победителей забили Якуб Каминьский и Лука Вальдшмидт. Полузащитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги забил гол в свои ворота.
«Аугсбург» на выезде проиграл «Бохуму» — 2:3.
У гостей отличились Арне Майер и Кельвин Йебоа, Джеффри Гауэлеу забил гол в свои ворота. За хозяев забили Кристофер Антви-Аджей и Антони Лосилья.
«Айнтрахт» дома обыграл «Майнц» — 3:0.
Голы на свой счет записали Даити Камада, Бута и Рандаль Коло-Муани.