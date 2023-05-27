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Германия

Сегодня, 18:26

«Бавария» стала чемпионом Германии, «Боруссия» упустила титул из-за ничьей с «Майнцом»

Виталий Косик
Корреспондент
«Бавария» стала чемпионом бундеслиги в 11-й раз подряд.
Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцом» в матче 34-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет в матче открыл защитник гостей Андреас Ханче-Ольсен. Затем форвард «шмелей» Себастьян Аллер не смог реализовать 11-метровый удар.

На 24-й минуте встречи нападающий «Майнца» Карим Онисиво удвоил преимущество своей команды.

В составе «Боруссии» отличился Рафаэль Геррейру, забив на 69-й минуте с передачи хавбека «шмелей» Джованни Рейна.

На 90+6-й минуте гол забил Никлас Зюле, сравняв счет в матче.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Майнц

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Кельн» — 2:1.

Счет в матче открыл форвард мюнхенцев Кингсли Коман. Затем счет сравнял хавбек «Кельна» Деян Любичич. Автором победного гола стал полузащитник «Баварии» Джамаль Мусиала, он забил на 89-й минуте.

Таким образом, «Бавария» становится чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
1:2
Бавария
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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