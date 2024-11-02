«Бавария» разгромила «Унион», Кейн оформил дубль и сделал голевой пас

«Бавария» дома разгромила «Унион» в матче 9-го тура бундеслиги — 3:0.

Дубль оформил Харри Кейн, который также отметился результативной передачей на Кингсли Комана.

«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате до 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих. Мюнхенцы с 23 очками лидируют в таблице бундеслиги. «Унион» с 15 очками — на 6-й строчке.

В параллельных матчах «Хольштайн Киль» дома победил «Хайденхайм» со счетом 1:0, «Вольфсбург» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.