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Сегодня, 19:24

«Бавария» разгромила «Унион», Кейн оформил дубль и сделал голевой пас

Руслан Минаев
Харри Кейн и Данило Духи.
Фото Reuters
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«Бавария» дома разгромила «Унион» в матче 9-го тура бундеслиги — 3:0.

Дубль оформил Харри Кейн, который также отметился результативной передачей на Кингсли Комана.

«Бавария» продлила серию без поражений в чемпионате до 9 матчей — 7 побед и 2 ничьих. Мюнхенцы с 23 очками лидируют в таблице бундеслиги. «Унион» с 15 очками — на 6-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Унион Б

В параллельных матчах «Хольштайн Киль» дома победил «Хайденхайм» со счетом 1:0, «Вольфсбург» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Аугсбургом» — 1:1.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:0
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:1
Аугсбург

ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
ФК Унион Берлин

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