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Сегодня, 14:25

«Бавария» в ближайшее время объявит о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Лаймером

Иван Торопцев
Корреспондент
Конрад Лаймер.
Фото Global Look Press
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«Бавария» в ближайшее время объявит о заключении контракта с полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером, утверждает журналист Фабрицио Романо.

25-летний австриец уже прошел медицинское обследование. Соглашение игрока с мюнхенским клубом будет действовать до конца июня 2027 года.

Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года, он покинет клуб на правах свободного агента этим летом. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.

Конрад Лаймер
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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