«Бавария» в ближайшее время объявит о трансфере Дайера

«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Эрика Дайера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным источника, стороны согласовали все детали сделки. Дайер прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского обследования. В трансфере англичанина лично был заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В этом сезоне футболист принял участие в четырех матчах чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями. Контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года.