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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» благодаря дублю Горетцки

Алина Савинова
18 января. «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в бундеслиге (3:2).
Фото Reuters
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«Бавария» победила «Вольфсбург» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии — 3:2.

У мюнхенцев дубль оформил Леон Горетцка и еще один мяч забил Майкл Олисе. У гостей отличился Мохамед Амура, который забил оба гола гостей.

«Бавария» одержала четвертую победу подряд в бундеслиге. Команда с 45 очками лидирует в турнирной таблице. «Вольфсбург» (27) идет седьмым.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:2
Вольфсбург

В другом матче дня «Штутгарт» со счетом 4:0 разгромил «Фрайбург» и вышел на четвертую позицию в чемпионате с 32 очками. Матч «Бохума» и «Лейпцига» завершился результативной ничьей (3:3). «Красные быки» (31) опустились на пятое место, «Бохум» (10) замыкает таблицу.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
4:0
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:3
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:2
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 17:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:3
Хоффенхайм
1
Футбол
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
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