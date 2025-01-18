«Бавария» обыграла «Вольфсбург» благодаря дублю Горетцки

«Бавария» победила «Вольфсбург» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии — 3:2.

У мюнхенцев дубль оформил Леон Горетцка и еще один мяч забил Майкл Олисе. У гостей отличился Мохамед Амура, который забил оба гола гостей.

«Бавария» одержала четвертую победу подряд в бундеслиге. Команда с 45 очками лидирует в турнирной таблице. «Вольфсбург» (27) идет седьмым.

В другом матче дня «Штутгарт» со счетом 4:0 разгромил «Фрайбург» и вышел на четвертую позицию в чемпионате с 32 очками. Матч «Бохума» и «Лейпцига» завершился результативной ничьей (3:3). «Красные быки» (31) опустились на пятое место, «Бохум» (10) замыкает таблицу.