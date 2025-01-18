«Бавария» и «Вольфсбург» сыграют в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Начало матча на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) — в 17.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.20 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также посмотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Вольфсбург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 42 очка и лидировала в турнирной таблице, в предыдущем матче мюнхенцы обыграли «Хоффенхайм» (5:0). У «Вольфсбурга» — 27 очков и седьмая строчка, во вторник зелено-белые обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (5:1).