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Сегодня, 20:47

«Бавария» выбрала Компани после разговора с Гвардиолой

Виктория Кравченко
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Руководство «Баварии» решило пригласить на пост главного тренера Венсана Компани после рекомендации Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По данным источника, мюнхенцы спросили о Гвардиоле от том, что он думает о своем экс-футболисте. Тренер восторженно говорил о Компани, восхищаясь его тактическими способностями.

В «Баварии» согласны с Гвардиолой и считают, что Компани является развивающимся тренером.

Ранее Компани также прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем сегодня, 29 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
Хосеп Гвардиола
ФК Бавария
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В «Баварии» прокомментировали назначение Компани на пост главного тренера