«Бавария» выбрала Компани после разговора с Гвардиолой

Сегодня, 20:47
Руководство «Баварии» решило пригласить на пост главного тренера Венсана Компани после рекомендации Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.
По данным источника, мюнхенцы спросили о Гвардиоле от том, что он думает о своем экс-футболисте. Тренер восторженно говорил о Компани, восхищаясь его тактическими способностями.
В «Баварии» согласны с Гвардиолой и считают, что Компани является развивающимся тренером.
Ранее Компани также прокомментировал свое назначение.
Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем сегодня, 29 мая.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.