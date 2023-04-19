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Германия

Сегодня, 09:40

«Бавария» выписала Мане рекордный штраф в истории клуба

Виталий Косик
Корреспондент
Садио Мане.
Фото Reuters
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«Бавария» оштрафовала нападающего Садио Мане за удар Лероя Сане на 350 тысяч евро, сообщает Bild.

Этот штраф является рекордным в истории немецкой команды.

Игроки «Баварии» поссорились после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3). Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо. После этого мюнхенцы объявили об отстранении Мане от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом 2022 года.

Всего он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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