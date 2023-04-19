«Бавария» выписала Мане рекордный штраф в истории клуба

«Бавария» оштрафовала нападающего Садио Мане за удар Лероя Сане на 350 тысяч евро, сообщает Bild.

Этот штраф является рекордным в истории немецкой команды.

Игроки «Баварии» поссорились после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3). Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо. После этого мюнхенцы объявили об отстранении Мане от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом 2022 года.

Всего он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.