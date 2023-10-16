«Бавария» выступила с заявлением после поддержки Мазрауи Палестины

«Бавария» выступила с заявлением после того, как защитник клуба Нуссаир Мазрауи выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.

В клубе отметили, что с футболистом будет проведена беседа с участием руководства мюнхенцев.

«Бавария» немедленно связалась с Мазрауи после его публикаций в воскресенье. Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после террористической атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними», — сказано в заявлении клуба, которое цитирует Bayern & Germany.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.

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