«Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра

«Бавария» вывела из обращения 5-й номер, под которым играл защитник Франц Беккенбауэр, сообщает пресс-служба клуба.

«Цифра 5 остается зарезервированной для уникального наследия. Потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», — сказал президент клуба Герберт Хайнер.

Под 5-м номером за «Баварию» играли Матс Хуммельс, Даниэль Ван Бюйтен, Роберт Ковач, Мехмет Шолль. Последним футболистом, который надевал футболку с 5-м номером был Бенжамен Павар в сезоне-2023/24.

Беккенбауэр скончался 7 января этого года. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами он 4 раза становился чемпионом Германии.