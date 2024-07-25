«Бавария» забила 14 мячей в первом матче под руководством Компани

«Бавария» выиграла у любительской команды «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче — 14:1. Это была первая игра мюнхенской команды под руководством нового главного тренера Венсана Компани.

В составе «Баварии» Матис Тель оформил хет-трик, по два гола забили Адин Лицина и Мудасер Садат, а также отличились Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арийон Ибрагимович, Нестори Иранкунда, Саша Боэ, Йонатан Асп-Йенсен и Ноэль Азеко Нкили.

29 мая «Бавария» объявила о подписании контракта с 38-летним Компани. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля.