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Сегодня, 03:13

«Бавария» забила 14 мячей в первом матче под руководством Компани

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Reuters
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«Бавария» выиграла у любительской команды «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче — 14:1. Это была первая игра мюнхенской команды под руководством нового главного тренера Венсана Компани.

В составе «Баварии» Матис Тель оформил хет-трик, по два гола забили Адин Лицина и Мудасер Садат, а также отличились Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арийон Ибрагимович, Нестори Иранкунда, Саша Боэ, Йонатан Асп-Йенсен и Ноэль Азеко Нкили.

29 мая «Бавария» объявила о подписании контракта с 38-летним Компани. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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