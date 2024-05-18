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Сегодня, 18:25

«Байер» обыграл «Аугсбург» и завершил сезон бундеслиги без поражений

Джонатан Та (слева) и Эрмедин Демирович в матче «Байер» — «Аугсбург».
Фото Global Look Press
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«Байер» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

У победителей голы забили Виктор Бонифейс и Роберт Андрих. Соперник ответил забитым мячом Мерта Комура.

Команда Хаби Алонсо, досрочная ставшая чемпионом Германии, завершила турнир без поражений, набрав 90 очков. Беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигла 51 матча. «Аугсбург» финишировал 11-м (39).

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Аугсбург

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Дармштадт» со счетом 4:0.

Авторами голов в прошедшей встрече стали Йен Матсен, Марко Ройс, Юлиан Брандт и Доньелл Мален.

По итогам сезона-2023/24 «Боруссия» заняла 5-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 63 очка. «Дармштадт» стал 18-м (17) и покинул элитный дивизион.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:0
Дармштадт

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Дармштадт
ФК Штутгарт
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