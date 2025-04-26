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«Байер» — «Аугсбург»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Байер» и «Аугсбург» сыграют в 31-м туре бундеслиги 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Байер» и «Аугсбург» сыграют в 31-м туре чемпионата Германии в субботу, 26 апреля. Матч на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры бундеслиги пройдет на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 16.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Байер» — «Аугсбург» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Аугсбург

После 30 туров бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице, в предыдущем матче команда из Леверкузена сыграла вничью с «Санкт-Паули» (1:1). «Аугсбург» с 43 очками идет 10-м в лиге, его предыдущим соперником был «Айнтрахт» (0:0).

ФК Аугсбург
ФК Байер
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