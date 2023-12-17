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«Байер» — «Айнтрахт»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Трансляция игры чемпионата Германии «Байер» — «Айнтрахт» на «Матч ТВ» начнется в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хаби Алонсо.
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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17 декабря «Байер» на своем домашнем стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене примет франкфуртский «Айнтрахт» в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Айнтрахт» можно с помощью матч-центра «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию игры бундеслиги. Начало прямого эфира встречи «Байер» — «Айнтрахт» — в 19.25 мск.

«Байер» с 36 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» — седьмой с 21 баллом.

«Байер» испанского тренера Хаби Алонсо является единственным клубом из топ-5 лиг на данный момент, у которого нет поражений в сезоне 2023 / 2024.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
Бундеслига
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