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Германия

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«Байер» переиграл «Бохум», «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Байер» — «Бохум» — 2:0.
Фото Global Look Press
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«Байер» выиграл у «Бохума» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:0. Леверкузенская команда одержала пятую победу подряд.

Голами в составе победителей отметились защитник Эдмонд Тапсоба, реализовавший пенальти, и нападающий Адам Гложек.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
25 янв, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Бохум

В другой встрече «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1. Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани в конце первого тайма вывел франкфуртскую команду вперед. Сразу после перерыва защитник Маттиас Гинтер сравнял счет.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
25 янв, 22:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:1
Айнтрахт Ф

«Аугсбург» на своем поле переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» — 1:0. Единственный гол забил форвард Мергим Бериша на 82-й мингуте встречи.

«Фуггеры» одержали первую победу в бундеслиге с 2 октября 2022 года, прервав безвыигрышную серию из 8 матчей.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
25 янв, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Боруссия М

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Фрайбург
0
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