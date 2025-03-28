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28 марта, 16:30

«Байер» — «Бохум»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Байер» и «Бохум» сыграют в чемпионате Германии 28 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Байер» и «Бохум» сыграют в 27-м туре бундеслиги в пятницу, 28 марта. Матч на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) начнется в 22.30 по московскому времени.

Трансляция игры чемпионата Германии пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.20 мск, за 10 минут до стартового свистка. Также смотреть игру в Леверкузене можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Байер» — «Бохум» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.
28 марта, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:1
Бохум

После 26 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице, в предыдущем матче «фармацевты» обыграли «Штутгарт» (4:3). «Бохум» с 18 очками идет 17-м в лиге, перед международной паузой эта команда уступила «Айнтрахту» (1:3).

ФК Байер
ФК Бохум
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