Матч «Байера» и дортмундской «Боруссии» в бундеслиге завершился ничьей

«Байер» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче 13-го тура бундеслиги — 1:1.

Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник гостей Джулиан Райерсон. Гол Флориана Вирца из «Байера» в добавленное к первому тайму время не засчитали из-за офсайда. На 79-й минуте Виктор Бонифаце сделал счет равным.

«Байер» набрал 35 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Боруссия» с 25 очками занимает 5-ю позицию.