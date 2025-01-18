Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:15

«Байер — «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Германии

«Байер» и «Боруссия» М встретятся в 18-м туре чемпионата Германии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Байер» и менхенгладбахская «Боруссия» встретятся в 18-м туре чемпионата Германии в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (платно). Трансляция начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Изучайте ключевые события и результат игры «Байер — «Боруссия» М в матч-центре нашего сайта.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
18 янв, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Боруссия М

«Байер» после 17 туров набрал 38 очков и занимал второе место в турнирной таблице, во вторник «фармацевты» обыграли «Майнц» (1:0). У «Боруссии» из Менхенгладбаха — 24 очка и 11-я строчка, предыдущим соперником «жеребят» был «Вольфсбург» (1:5).

ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Читайте также
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя