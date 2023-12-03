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Сегодня, 18:15

«Байер» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Байер» — «Боруссия» начнется на «Матч ТВ» в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото AFP
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3 декабря «Байер» дома на стадионе «Бай-Арена» в городе Леверкузен примет дортмундскую «Боруссию» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию встречи «Байер» — «Боруссия» Д. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния бундеслиги можно будет в матч-центре «СЭ».

«Байер» с 34 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 34 очками. «Боруссия» с 24 баллами находится на пятой строчке. Команды встречались друг с другом в последний раз 29 января 2023 года. Тогда дортмундцы выиграли у команды из Леверкузена со счетом 2:0 в 18-м туре бундеслиги.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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