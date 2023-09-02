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Германия

Сегодня, 18:29

«Байер обыграл «Дармштадт», «Штутгарт» разгромил «Фрайбург» в матче бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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В чемпионате Германии-2023/24 состоялись пять матчей 3-го тура. Три из них завершились разгромами.

«Байер» со счетом 5:1 обыграл «Дармштадт», «Хоффенхайм» оказался сильнее «Вольфсбурга (3:1), а «Вердер» разгромил «Майнц» (4:0). «Аугсбург» и «Бохум» в 3-м туре сыграли вничью (2:2), «Штутгарт» забил 5 безответных голов «Фрайбургу».

«Байер» набрал 9 очков и занимает первое место в бундеслиги, «Штутгарт» — второй (6 очков). «Дармштадт» находится на 18-й строчке, не набрав ни одного балла.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:1
Дармштадт
Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:1
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
4:0
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:2
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
5:0
Фрайбург

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Аугсбург
ФК Байер
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
3
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
4
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
5
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
6
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
9
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
10
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
13
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
14
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
17
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
18
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 2 : 2
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 2 : 2
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 5 : 1
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 3 : 1
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 5 : 0
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 4 : 0
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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