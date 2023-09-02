«Байер обыграл «Дармштадт», «Штутгарт» разгромил «Фрайбург» в матче бундеслиги

В чемпионате Германии-2023/24 состоялись пять матчей 3-го тура. Три из них завершились разгромами.

«Байер» со счетом 5:1 обыграл «Дармштадт», «Хоффенхайм» оказался сильнее «Вольфсбурга (3:1), а «Вердер» разгромил «Майнц» (4:0). «Аугсбург» и «Бохум» в 3-м туре сыграли вничью (2:2), «Штутгарт» забил 5 безответных голов «Фрайбургу».

«Байер» набрал 9 очков и занимает первое место в бундеслиги, «Штутгарт» — второй (6 очков). «Дармштадт» находится на 18-й строчке, не набрав ни одного балла.