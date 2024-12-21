Покер Шика принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»

Сегодня, 22:25
«Байер» дома обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».
Покер за команду из Леверкузена оформил Патрик Шик. Флориан Вирц забил один гол, отдал три результативные передачи и не реализовал 11-метровый удар.
Единственный мяч «Фрайбурга» забил Винченцо Грифо.
«Байер» одержал пятую подряд победу в бундеслиге. Команда набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 4 балла.
«Фрайбург» располагается на 8-й строчке с 24 очками.