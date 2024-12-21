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Сегодня, 22:25

Покер Шика принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Патрик Шик.
Фото AFP
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«Байер» дома обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена».

Покер за команду из Леверкузена оформил Патрик Шик. Флориан Вирц забил один гол, отдал три результативные передачи и не реализовал 11-метровый удар.

Единственный мяч «Фрайбурга» забил Винченцо Грифо.

«Байер» одержал пятую подряд победу в бундеслиге. Команда набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 4 балла.

«Фрайбург» располагается на 8-й строчке с 24 очками.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
21 дек, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:1
Фрайбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Байер
ФК Фрайбург
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